Антитела против "омикрона" синтезировали в Китае

Газета South China Morning Post со ссылкой на ведущего научного сотрудника Фуданьского университета в Шанхае Хуан Цзинхэ сообщила 2 февраля, что китайским специалистам удалось синтезировать антитела, которые могут противостоять омикрон-штамму.

В основу синтезированных антител были взяты компоненты других антител, которые вырабатываются организмом человека. Целью ученых было найти способ борьбы с инфекционным заболеванием, но речь не шла о коронавирусе.

В процессе исследования специалисты выяснили, что синтезированные антитела могут бороться с "омикроном" и быть эффективными против будущих вариантов SARS-CoV-2.

Исследовательская группа из Китая и их коллеги из Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний в Гуанчжоу разработали восемь различных высокопотентных антител за короткий промежуток времени, используя новый метод.

По словам ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ, эти же антитела будут эффективны и в отношении будущих мутаций коронавируса.

"В мире существует очень мало антител, способных нейтрализовать омикрон-штамм. Я чувствую, что на меня снизошла божья благодать", - призналась она.