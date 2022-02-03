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Антитела против "омикрона" синтезировали в Китае

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- Наталья Крайнова
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Газета South China Morning Post со ссылкой на ведущего научного сотрудника Фуданьского университета в Шанхае Хуан Цзинхэ сообщила 2 февраля, что китайским специалистам удалось синтезировать антитела, которые могут противостоять омикрон-штамму.

В основу синтезированных антител были взяты компоненты других антител, которые вырабатываются организмом человека. Целью ученых было найти способ борьбы с инфекционным заболеванием, но речь не шла о коронавирусе.

В процессе исследования специалисты выяснили, что синтезированные антитела могут бороться с "омикроном" и быть эффективными против будущих вариантов SARS-CoV-2.

Исследовательская группа из Китая и их коллеги из Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний в Гуанчжоу разработали восемь различных высокопотентных антител за короткий промежуток времени, используя новый метод.

По словам ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ, эти же антитела будут эффективны и в отношении будущих мутаций коронавируса.

"В мире существует очень мало антител, способных нейтрализовать омикрон-штамм. Я чувствую, что на меня снизошла божья благодать", - призналась она.


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URL: https://www.vb.kg/413498
Теги:
Китай, здоровье, омикрон
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