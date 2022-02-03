В Таджикистане увеличилось количество разводов

В Таджикистане по итогам 2021 года количество разводов увеличилось на 3205 случаев. Об этом сообщает eadaily.com.

По словам Министра юстиции республики Музаффара Ашуриена, в прошлом году в Таджикистане распалась 13 тысяч 741 пара, тогда как в 2020-м показатель разводов был ниже - 10 тысяч 536 пар.

Увеличение числа разводов чиновник связывает с тем, что некоторые пары не смогли зарегистрировать развод официально из-за пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году.

"Пандемия, возможно, тоже повлияла на статистические данные", - добавил министр.

Причинами распада таджикских семей, по его данным, стали несовпадение характеров супругов, вмешательство третьей стороны, неготовность молодежи к семейной жизни, бесплодие, супружеская измена и трудовая миграция.

"В основном, разводы случаются из-за того, что молодежь не готова к семейной жизни. При вступлении в брак многие молодые люди не достаточно знают друг друга", - пояснил министр.

Музаффар Ашуриен отметил, что в результате расторжения браков около 14 тысяч 814 детей остались на воспитании одного из родителей.

Между тем, в 2021 году зарегистрировано в стране было на 7 тысяч 759 браков больше, чем в 2020-м. Всего – 74 тысячи 863 бракосочетания против 67 тысяч 104 бракосочетаний в 2020-м.

Также министр сообщил, что в стране уменьшилось число регистрации рождения детей. За 2021 год было зарегистрировано 218 тысяч 206 младенцев, в 2020 году малышей, согласно регистрационным данным, родилось 239 тысяч 946. Чиновник связал снижение этого показателя с тем, что многие родители не спешат регистрировать своих новорожденных сразу.