Ученые из Лондона создали магнитные "семена", которые убивают раковые клет

Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод терапии рака, в которой используется магнитно-резонансный томограф, следует из опубликованной в Advanced Science статьи. Он воздействует на "семена", которые представляют собой металлические сферы диаметром 2 мм, направляя их к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки.

Для этого пациента надо поместить в сканер МРТ. Магнитные волны направляют ферромагнитные сферы к раковой опухоли.

Новый метод терапии рака получил название "минимально инвазивная абляция под визуальным контролем" или MINIMA. Его уже протестировали на мышах. По словам ученых, он может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Точность "попадания" металлических сфер - до 0,3 мм.

Использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать "семя" и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции. Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов.

В будущем исследователи планируют изменить структуру ферромагнитного шарика, чтобы он мог функционировать как крошечный нож, которым можно было бы резать ткани. Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления и, вероятно, произведёт революцию в неинвазивной хирургии.