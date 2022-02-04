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Китай на зимней Олимпиаде представит рекордное число спортсменов

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В Китае на днях был утвержден окончательный состав делегации на Олимпиаду-2022. В предстоящих зимних Играх примут участие 176 спортсменов, 131 из которых будет соревноваться на Олимпиаде впервые.

Всего в состав делегации КНР вошли 387 человек, что стало рекордом за всю историю участия Китая в зимних Олимпийских играх. Поднебесная смогла заметно увеличить количество олимпийцев со времени, когда Пекин только получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Тогда, по состоянию на 2015 год, китайские спортсмены никогда не участвовали примерно в трети из 109 соревнований.

На зимних Играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) спортсмены сборной КНР приняли участие в 53 соревнованиях по 12 дисциплинам, результатом которых завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Тогда по количеству золотых медалей Китай занял 16-е место. И вот теперь китайские спортсмены примут участие в 104 соревнованиях по 15 дисциплинам во всех семи зимних олимпийских видах спорта.

Отметим, что 12 из 13 золотых медалей, добытых китайскими спортсменами на зимних Олимпиадах, были завоеваны в соревнованиях по шорт-треку, фигурному катанию и конькобежному спорту. На Играх в Пекине сборная Китая также возлагает основные надежды на золото именно в этих трех дисциплинах.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/413503
Теги:
Китай, Олимпийские игры
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