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На юго-западе Турции выпал аномальный снег

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В провинции Мугла на юго-западе Турции, выпал аномальный снег. Фото об этом опубликовало издание "Медуза".

По данным СМИ, для данной местности снег - нормальное явление, однако в последние годы его, как и других осадков, было мало - из-за чего фермеры собирали плохие урожаи.

Поэтому теперь жители деревни Овачик называют двухметровые сугробы благом. Во многих регионах Турции нынешней зимой наблюдаются аномально низкие температуры, сопровождающиеся большим количеством снега, в том числе в южных курортных районах. Так, в Анталье снег выпал впервые за 29 лет. В Стамбуле из-за снегопада в конце января более суток не работал международный аэропорт, были задержаны и отменены сотни рейсов.


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URL: https://www.vb.kg/413504
Теги:
Турция, снег
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