Венгрия высоко оценивает качество кыргызского меда

Венгерская торгово-производственная компания Fulmer Apiary высоко оценила качество кыгызского меда, как экологически чистого продукта, и выразила заинтересованность в его поставках в Венгрию с последующей реализацией на европейском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков встретился с представителями венгерской торгово-производственной компании Fulmer Apiary. Стороны обсудили вопрос поставок кыргызского меда в Евросоюз.

Аскарбек Джаныбеков отметил высокий потенциал производства меда в республике и готовность сектора к удовлетворению потребностей европейского рынка к качественной экологически чистой продукции. Министр заверил, что предпринимаются все меры по снятию запрета на экспорт кыргызского меда в Европейский Союз.

В ходе переговоров председатель правления Венгерско-Кыргызского Фонда развития Темирбек Эркинов отметил важность дальнейшего сотрудничества и поддержку в данном направлении, включая возможное финансирование со стороны Фонда.

Компания Fulmer Apiary прибыла в Кыргызстан по приглашению Венгерско-Кыргызского Фонда развития. В рамках визита планируется ряд встреч с отечественными экспортерами меда, а также пчеловодами Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской областей.

Компания Fulmer Apiary была основана в 1926 году и является одним из лидеров по производству меда в Европе. Фабрика по переработке меда расположена в городе Дунаваршань. Ежегодно компания производит, перерабатывает и реализует 4 тысячи тонн меда. Особенностью компании является работа непосредственно с пчеловодами, высокий уровень контроля качества и соблюдение европейских стандартов.