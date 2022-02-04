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В КР для горнодобывающих компаний установлена ставка за пользование водой

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане для горнодобывающих компаний установлена ставка сбора за пользование поверхностными водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В целях создания современных инструментов регулирования, стимулирующих водопользователей рационально и эффективно использовать водные ресурсы, принято постановление кабмина КР "Об утверждении Порядка определения и взимания сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в КР" (ставки сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в горнодобывающей отрасли установлены от 60 сомов до 100 сомов за один кубический метр воды)".


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URL: https://www.vb.kg/413514
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, деньги, кабмин
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