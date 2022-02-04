В КР для горнодобывающих компаний установлена ставка за пользование водой

В Кыргызстане для горнодобывающих компаний установлена ставка сбора за пользование поверхностными водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В целях создания современных инструментов регулирования, стимулирующих водопользователей рационально и эффективно использовать водные ресурсы, принято постановление кабмина КР "Об утверждении Порядка определения и взимания сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в КР" (ставки сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в горнодобывающей отрасли установлены от 60 сомов до 100 сомов за один кубический метр воды)".