В БХУ сегодня пройдет концерт, посвященный памяти Чолпонбека Базарбаева

В Бишкекском хореографическом училище сегодня состоится концерт, посвященный памяти народного артиста СССР, выдающегося танцовщика Чолпонбека Базарбаева. Об этом vb.kg рассказал директор этого столичного учебного заведения Эрик Латыпов.

Такие мероприятия уже стали традиционными и проходят каждый год в феврале. Нынешний концерт состоится в день рождения знаменитого артиста, чье имя много лет носит хореографическое училище.

В программу этого праздника танца вошли Полонез из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, индусский танец из балета "Баядерка" Людвига Минкуса, цыганский танец из балета "Дон Кихот" того же Минкуса, кыргызский танец Аян на музыку Муратбека Бегалиева и другие хореографические миниатюры. Их исполнят учащиеся БХУ.

Концерт начнется в 15 часов, но, к большому сожалению, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране вход на мероприятие ограничен.

Но 6 февраля в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева вновь будут вспоминать талантливого артиста. Здесь пройдет вечер балета. Поклонники хореографического искусства смогут увидеть отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения национальной и современной хореографии в исполнении солистов и артистов балета театра, а также учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, артистов государственного ансамбля танца "Ак Марал" и образцового хореографического ансамбля "Шаттык".

Справка "ВБ":

Чолпонбек Базарбаев родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон Кочкорского района (ныне Нарынская область). В 1967 году окончил Фрунзенское музыкально-хореографическое училище, а затем курсы усовершенствования Московского хореографического училища. Более двух десятилетий он был премьером национальной балетной труппы. На счету Базарбаева более 30 ведущих партий в спектаклях мировой классики. Среди них образы Зигфрида в "Лебедином озере", Альберта в "Жизели", Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского, Нурдина в "Чолпон" и многие другие.

Чолпонбек Базарбаев был известным государственным и общественным деятелем, министром культуры, председателем Союза театральных деятелей, президентом Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, соучредителем и сопредседателем Международной тюркской организации. За огромный вклад в развитие культуры и искусства республики, заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с зарубежными странами в 2002 году он был награжден орденом "Данакер".

Жизнь народного артиста СССР трагически оборвалась 2 сентября 2002 года.