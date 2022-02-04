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В Бишкеке задержан объявленный в розыск член ОПГ

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице оперативниками 2-го управления Главного управления уголовного розыска МВД проведены работы по установлению местонахождения и задержанию гражданина, объявленного в розыск в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД задержали на территории столицы гражданина Д.А 1983 г.р., ранее у него были другие анкетные данные: С.В. 1983 года рождения. Согласно базе ГУИТ МВД он состоит на учете МВД как член организованной преступной группировки.

"Ранее указанный мужчина был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства он, находясь под домашним арестом, всячески игнорировал вызовы в суд. По этой причине судебные заседания трижды переносились, в связи с чем судом мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на заключение под стражу. После задержания согласно постановлению суда разыскиваемый гражданин Д.А. 1983 г.р., водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/413517
Теги:
задержание, ОПГ, Бишкек, МВД
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