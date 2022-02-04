Нурлан Шаршеналиев назначен вице-мэром Бишкека

Мэр столицы назначил на должность вице-мэра города Бишкека Шаршеналиева Нурлана Алтымышовича. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ранее мэр освободил Таалайбека Орозова от должности вице-мэра в связи с переходом на другую работу.

СПРАВКА

Нурлан Шаршеналиев - уроженец Кеминского района, 1985 года рождения.

Имеет два высших образования: экономическое и юридическое.

Свою трудовую деятельность Нурлан Шаршеналиев начинал с позиции специалиста финансового отдела Октябрьской райадминистрации, работал в отделах ЖКХ, организационной работы, правового обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органами мэрии города Бишкека.

Занимал должность первого заместителя главы Кеминской райгосадминистрации, а позже стал главой райгосадминистрации. Также был главой Ноокенской государственной районной администрации, являлся заместителем министра энергетики и промышленности.

Имеет государственный чин инспектора 3-го класса. Является обладателем ряда государственных наград. Отличник госслужбы.