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Шавкат Мирзиёев обязал школьников РУз обучаться игре на инструментах

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Школьники Узбекистана начиная с 2022/2023 учебного года будут обучаться исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов. Соответствующее постановление подписал Шавкат Мирзиёев, сообщают СМИ.

Перечень национальных музыкальных инструментов пока не обнародован. При этом интересно, что запись об уровне владения инструментом теперь будет вноситься в аттестат.

Для обучения школьников раз в неделю будет проводиться урок по предмету "Музыка", а также еженедельно – дополнительные практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах.

Для учителей музыки устанавливается обязательное требование по владению навыками исполнения мелодий как минимум на одном, а с 2023/2024 учебного года – как минимум на трех национальных музыкальных инструментах.

Кроме того, в рамках учебных часов, отведенных на предмет "Музыка", вводятся учебные занятия по инструментальному исполнительству под девизом "Исполнительство – занятие всей моей жизни".


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URL: https://www.vb.kg/413523
Теги:
Узбекистан, школа, ученик
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