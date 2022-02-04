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Президент США сообщил о ликвидации главы "Исламского государства"

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В ходе военной операции США на северо-западе Сирии убит главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Об этом 3 февраля заявил глава Белого дома Джо Байден.

"Прошлой ночью по моему приказу вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. В результате операции был уничтожен главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом, сообщает dw.com.

По словам представителя администрации США, лидер ИГ совершил самоподрыв в начале контртеррористической операции, убив также нескольких членов своей семьи, "включая женщин и детей".

Байден опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой президент, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.

"Все американцы благополучно вернулись с операции", - сообщил президент США.

Между тем, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, пишет dw.com, в ходе воздушно-десантной операции погибли 13 мирных жителей, в том числе четверо детей.

Согласно данным, приведенным агентством Associated Press, при проведении операции против террористов на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек - среди них шесть детей и четыре женщины.

По предварительной информации, американские военные прибыли на вертолетах. Перестрелка продолжалась около двух часов.

Агентство Reuters сообщило, что мирные жители погибли во время операции на северо-западе Сирии из-за срабатывания взрывного устройства боевиков.

В операции, проводившейся антитеррористической коалицией в деревне Атмех к северу от Идлиба, недалеко от границы с Турцией, принимали участие курдские подразделения.

Как сообщил агентству dpa один из местных активистов, лидера ИГ подозревают в организации нападения на тюрьму в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии в конце января, в результате которого было убито более 300 человек.

Аль-Хашими, известный также под именем Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль, возглавил боевиков ИГ после гибели предыдущего главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, убитого в ходе военной операции США в октябре 2019 года. Тогда американские власти сообщили, что во время штурма дома аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми.

США назначили за голову аль-Хашими награду в десять миллионов долларов.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/413525
Теги:
США, ИГИЛ, Джозеф Байден
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