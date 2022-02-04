Посол Индии: Кыргызские шали будут напоминать мне о дружелюбном народе

"Несмотря на фундаментальные перемены на глобальной арене, крепкая дружба между Бишкеком и Нью-Дели остается неизменной. Очень важно, что для обеих стран взаимные отношения имеют самостоятельную ценность вне зависимости от международной конъюнктуры. Обе страны предоставляют большие возможности в различных отраслях. Особо привилегированное стратегическое партнерство - так характеризуются отношения между двумя странами, то есть речь идет не о сиюминутном сотрудничестве, а о долгосрочной политике", - сказал VB.KG чрезвычайный и полномочный посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабхом Димри на приеме по случаю 73 годовщины независимости Индии и 30-летия дипломатических отношений между нашими странами.

И судя по тому, как много собралось гостей, у Индии немало друзей и деловых партнеров в нашей республике, которые поздравили индийских друзей.

Посол Индии Алок Амитабхом Димри и заместитель министра иностранных дел КР Айбек Артыкбаев зажгли лампу, без этого ритуала не обходится ни одно торжество в Индии. Ее огонь символизирует светлое будущее, в данном случае наших отношений. А танцы, музыку гости увидели и услышали воочию. Красивые мелодии, яркие наряды и украшения танцовщиц - все это вызывало восхищение.

"На недавнем первом саммите "Индия – Центральная Азия", организованном по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди, президенты стран ЦА, в том числе Кыргызстана, рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления традиционно тесных и дружественных связей, расширения многопланового сотрудничества между государствами региона и Индией. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики, - сказал Алок Амитабхом Димри. – Во время саммита в Глазго руководители наших стран Нарендра Моди и Садыр Жапаров смогли встретиться и обсудить вопросы, касающиеся развития отношений. Наше взаимодействие за эти годы стало более плодотворным, значимым".

В знак признания дружбы, как сказал посол, он снял с себя индийскую шаль, один из элементов национальной одежды, и накинул на плечи кыргызскую, изготовленную прекрасной мастерицей Гульмирой Акматовой. По словам посла, он посетил ее мастерскую и был очарован изделиями кыргызских мастериц. Несколько таких шалей он увезет домой, они будут ему напоминать о дружелюбном и красивом Кыргызстане.

Как отметил Алок Амитабхом Димри, одним из направлений нашего сотрудничества является обмен товарами, изготовленными умельцами наших стран. Мы с большим успехом создали диалог между нашими странами. Например, в течение текущего года планируется провести совместные культурные мероприятия в рамках Перекрестного года культуры и дружбы между КР и Индией, а также посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Наша сторона предложила организовать концертную программу одного из творческих коллективов из КР по регионам Индии.

Также состоятся обмены творческими коллективами, совместные художественные выставки, Дни кыргызского кино в Индии и Дни индийского кино в КР, телепрограммы о дружбе и взаимном культурном обмене между двумя странами, выставка ремесел и изделий народных промыслов Кыргызстана в Индии. Этот год, безусловно, активизирует и деловые контакты между государствами - в экономике, медицине, образовании.

"Особенно активно развиваются наши отношения в сфере медицины. У нас открыт кыргызско–индийский научный биомедицинский центр для изучения адаптации организма человека в горных условиях. Индийская сторона оборудовала его самыми современными аппаратами. Построены на перевалах Тео–Ашуу и Соок–Ашуу научные станции, где сотрудники Центра кардиологии и терапии проводят совместные исследования по изучению влияния горного климата на здоровье человека.

Кроме того, нескольким нашим центрам передано современное оборудование. Большой интерес к нашей стране проявляют фармкомпании Индии, лекарственные препараты которых применяются во всем мире. Студенты Индии учатся в наших ведущих медицинских вузах. А молодых специалистов в разных сферах каждый год после тщательного отбора отправляют на повышение квалификации в Индию по программе Индийского технического и экономического сотрудничества, которая очень популярна в Кыргызстане. Особо хорошие отношения развиваются между военными наших стран.

"А в ходе недавнего телефонного разговора лидеры наших стран еще раз подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений. У нас огромный потенциал экономического, экспертного, образовательного и гуманитарного сотрудничества. Мы разделяем многие общие принципы и ценности. Люди в Индии и Кыргызстана очень позитивно настроены друг к другу", - сказал VB.KG Алок Амитабхом Димри.

Как было отмечено во время приема, современная Индия пользуется заслуженным авторитетом одного из ключевых центров формирующегося многополярного мироустройства. Она вносит значительный конструктивный вклад в решение актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, привержена принципам верховенства международного права, мирного сосуществования народов, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств.