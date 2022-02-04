Подозреваемого в краже сотового телефона задержали в Кемине

В Кеминском районе задержан подозреваемый в краже. В ОВД Кеминского района с заявлением обратилась местная жительница М.С. 1959 года рождения, она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые при неизвестных обстоятельствах совершили кражу телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, этот факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Кеминского района по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

"Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района при проведения рейда "ВОР" по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и доставлен в ОВД района К.К., 1996 года рождения. В настоящий момент сотрудниками милиции проверяется причастность вышеуказанного лица к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается", - говорится в сообщении управления.