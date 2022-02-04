Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 94.00 - 95.50

На Иссык-Куле при строительстве школы присвоили более 3 миллионов сомов

136  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Должностные лица управления капитального строительства Иссык-Кульской области при строительстве школы присвоили более 3 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, областным управлением капитального строительства с ОсОО "А.С." и "Т.К" на строительство средней школы имени У.Калиева на 225 мест заключен договор подряда на сумму 62 миллиона 296 тысяч 778 сомов в селе Чолпон Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и здание школы сдано в эксплуатацию в октябре 2018 года.

"В ходе проверки прокуратурой Иссык-Кульской области установлено, что должностные лица УКС по предварительному сговору с подрядчиками путем подделки документов, включения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений и завышения их стоимости присвоили 3 млн 224 тыс 493 сомов.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением"), статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и статье 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса и ведется следствие", - говорится в сообщении ГП КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413530
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область, кража, строительство, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  