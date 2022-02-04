На Иссык-Куле при строительстве школы присвоили более 3 миллионов сомов

Должностные лица управления капитального строительства Иссык-Кульской области при строительстве школы присвоили более 3 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, областным управлением капитального строительства с ОсОО "А.С." и "Т.К" на строительство средней школы имени У.Калиева на 225 мест заключен договор подряда на сумму 62 миллиона 296 тысяч 778 сомов в селе Чолпон Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и здание школы сдано в эксплуатацию в октябре 2018 года.

"В ходе проверки прокуратурой Иссык-Кульской области установлено, что должностные лица УКС по предварительному сговору с подрядчиками путем подделки документов, включения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений и завышения их стоимости присвоили 3 млн 224 тыс 493 сомов.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением"), статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и статье 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса и ведется следствие", - говорится в сообщении ГП КР.