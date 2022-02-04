В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль", - говорится в сообщении.

В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.

Большие десантные корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.