В Анкаре состоялся бесплатный показ спектакля "Бейтааныш"

На днях в Анкаре в рамках международного театрального фестиваля "ETHOS" состоялся бесплатный показ спектакля Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова "Бейтааныш" по пьесе знаменитого турецкого драматурга Тунжер Жуженоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, во главе с послом Кубанычбеком Омуралиевым сотрудники посольства, а также соотечественники, живущие в Анкаре, и местные жители столицы посетили спектакль.

На другой день в посольстве состоялась встреча посла с коллективом кыргызского театра и организаторами фестиваля "ETHOS".

В ходе встречи Омуралиев рассказал о реализованных и запланированных совместных проектах с турецкой стороной в сфере культуры.