Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 94.00 - 95.50

Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме привезли в Москву на экспертизу

104  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об их этапировании сообщил адвокат родных погибшего ребенка Андрей Алешкин.

Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме привезли в Москву на экспертизу. По его словам, обвиняемых поместили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщил РЕН ТВ.

Алешкин отметил, что обвиняемые находятся под усиленной охраной. За ними, в том числе, установлено круглосуточное видеонаблюдение.

"Экспертиза будет длиться 21 день. В конце февраля мы получим результаты", - рассказал он.

По мнению адвоката, у него нет оснований полагать, что обвиняемых признают невменяемыми. Поэтому они предстанут перед судом, заключил специалист.

Пятилетняя девочка пропала в Костроме 4 января. Следователи установили, что ее похитили два мужчины, когда она играла на улице. Позже тело ребенка нашли в комнате общежития. Подозреваемых быстро задержали. Оказалось, что один из них - судимый педофил, а у второго есть условная судимость за кражу. Вскоре им предъявили обвинения.

После убийства ребенка спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в России в ближайшее время примут закон о пожизненном сроке для педофилов. На заседании Госдумы 18 января документ приняли в окончательном чтении, сообщал RT.

Источник: 360tv


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413539
Теги:
педофилия, Россия, убийство ребенка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  