Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об их этапировании сообщил адвокат родных погибшего ребенка Андрей Алешкин.

Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме привезли в Москву на экспертизу. По его словам, обвиняемых поместили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщил РЕН ТВ.

Алешкин отметил, что обвиняемые находятся под усиленной охраной. За ними, в том числе, установлено круглосуточное видеонаблюдение.

"Экспертиза будет длиться 21 день. В конце февраля мы получим результаты", - рассказал он.

По мнению адвоката, у него нет оснований полагать, что обвиняемых признают невменяемыми. Поэтому они предстанут перед судом, заключил специалист.

Пятилетняя девочка пропала в Костроме 4 января. Следователи установили, что ее похитили два мужчины, когда она играла на улице. Позже тело ребенка нашли в комнате общежития. Подозреваемых быстро задержали. Оказалось, что один из них - судимый педофил, а у второго есть условная судимость за кражу. Вскоре им предъявили обвинения.

После убийства ребенка спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в России в ближайшее время примут закон о пожизненном сроке для педофилов. На заседании Госдумы 18 января документ приняли в окончательном чтении, сообщал RT.

Источник: 360tv