Таджикского блогера могут депортировать из России за порчу паспорта

Уроженец Таджикистана Михрон Хакимов выложил на своей странице в TikTok ролик, на котором он сначала вырывает страницы из российского паспорта, а оставшуюся обложку рвет на две части. Когда видео разошлось по сети, блогер удалил скандальный ролик и записал видео с извинениями.

Хакимов пояснил, что паспорт принадлежал его знакомому. Срок действия документа уже истек, но, чтобы никто не мог им воспользоваться, друзья приняли решение его порвать. Весь процесс они сняли на видео и опубликовали в социальной сети.

"Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки", - заявил блогер.

Уничтожение российского паспорта проходит по Кодексу административных правонарушений. Наказание предусматривает штраф от 100 до 300 рублей. Но нужно помнить, что на обложке документа есть герб России, а уничтожение государственных символов влечет за собой уголовное дело. Об этом "360" заявил юрист Василий Воробьев.

"Все это может трактоваться как преступление, предусмотренное 329-й статьей Уголовного кодекса. "Надругательство над государственными символами Российской Федерации". Речь идет о флаге и гербе. Нет принципиальной разницы, где они размещены. Любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье", - пояснил юрист.

Василий Воробьев отметил, что если у блогера нет российского гражданства, то его могут лишить вида на жительство и депортировать из страны с последующим запретом на въезд.

Источник: 360tv