В Бишкеке начали проверять исправность лифтов

Специалисты муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" проверяют техническое состояние лифтов, расположенных в многоэтажных домах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, проверку начали с лифтов, которые обслуживают горожан по адресу: улица Боконбаева №14.

"Специалисты проверили, как работают двери, шахты и кабины. Данным лифтам 37 лет, они полностью исправны и работают удовлетворительно.

Также состоялась встреча с домкомом и жильцами, во время которой им предложили создать товарищество собственников жилья. Это связано с тем, что процесс замены лифта, согласно действующему законодательству, происходит только при создании ТСЖ, которое формирует перечень необходимых документов и подает их в предприятие", - говорится в сообщении муниципалитета.