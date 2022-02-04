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В Бишкеке начали проверять исправность лифтов

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- Назгуль Абдыразакова
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Специалисты муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" проверяют техническое состояние лифтов, расположенных в многоэтажных домах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, проверку начали с лифтов, которые обслуживают горожан по адресу: улица Боконбаева №14.

"Специалисты проверили, как работают двери, шахты и кабины. Данным лифтам 37 лет, они полностью исправны и работают удовлетворительно.

Также состоялась встреча с домкомом и жильцами, во время которой им предложили создать товарищество собственников жилья. Это связано с тем, что процесс замены лифта, согласно действующему законодательству, происходит только при создании ТСЖ, которое формирует перечень необходимых документов и подает их в предприятие", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/413545
Теги:
лифт, проверки, Бишкек, мэрия
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