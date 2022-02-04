В Бишкеке состоится гала-концерт, посвященный памяти Даниала Назарматова

5 февраля в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоится гала-концерт классической гитары, посвященный памяти Даниала Назарматова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры.

Даниал Мукашевич Назарматов - основатель школы классического гитарного искусства Кыргызстана, которое он неустанно пропагандировал в течение всей своей жизни.

Под его началом в республике провели первые конкурсы и концерты классической гитары. В 1991 году будучи министром культуры Кыргызской Республики Даниал Назарматов вложил все свои силы, энергию и душу в сохранение и дальнейшее развития культуры республики.

В творчестве Даниала Назарматова в первую очередь отразилась его искренняя любовь к родине. Впервые в истории национальной инструменталистики начали обрабатываться и перекладываться для классической гитары кыргызские кюу. Даниал Назарматов является автором сборника "Школа игры на гитаре" на кыргызском языке, в 1997 году ему присвоена ученая степень доцента, в 2000 году – профессора.

Начало концерта 15:00.