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Бишкекская мэрия продолжает демонтаж ограждений

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" продолжают демонтаж ограждений по периметру административных зданий. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, работники предприятий убрали металлические ограждения возле профессионального лицея №98, расположенного по проспекту Чуй, освобождено 100 метров муниципальной территории.

"Также демонтирован забор Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики по периметру улиц Панфилова и Фрунзе, освобождено 150 метров муниципальной территории. Работы проводятся на основании обращения государственного учреждения "Бишкекглаврхитектура". Также в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы", - говорится в сообщении.

Мэрия города Бишкек просит администрации государственных органов и учреждений демонтировать ограждения в добровольном порядке.

Согласно правил землепользования, объекты, не имеющие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов подлежат демонтажу.

Специалистами инспекции, после подтверждения незаконности установки конструкций, хозяину выдается предписание о добровольном демонтаже. В течение 5 дней он подлежит сносу. В случае неисполнения уведомления, муниципальная инспекция совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" демонтируют объект в принудительном порядке.

Демонтированные объекты облегченного типа: киоски, конструкции складируются на базе инспекции.

"После выплаты штрафных санкций, хозяин может забрать имущество", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/413550
Теги:
мэрия, Бишкек
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