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Врачи извлекли из желудка 4-летней малышки волосы весом один килограмм

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- Жан Алиев
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Хирурги Кызылординской областной многопрофильной детской больницы 4 февраля провели операцию девочке с диагнозом "трихобезоар желудка". Об этом сообщает изданиеTengrinews.kz.

Врачи извлекли из желудка 4-летней малышки волосы весом один килограмм и длиной 34 сантиметра.

Операцию провели заведующий отделением экстренной хирургии областной многопрофильной детской больницы, хирург Алимжан Тулегенов, анестезиолог Коркем Баекей, ассистент Самат Шуахбаев, операционная сестра Акмарал Бекташова. Операция прошла успешно, без осложнений.

Как объяснил хирург, трихобезоар - это инородное тело в желудке, состоящее из волос, слипшихся в плотный камень. Чаще всего это происходит из-за психологических нарушений, дети жуют и проглатывают свои волосы, шерсть. Годами все это накапливается и заполняет желудок, который уже не может принимать и переваривать пищу. Отсюда отсутствие аппетита, рвота.


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URL: https://www.vb.kg/413553
Теги:
дети, Казахстан, больница, мировые новости
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