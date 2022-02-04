Куда обратиться, если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми

В Октябрьском районе столицы прошло заседание комиссии по делам детей. В нем приняли участие социальные работники, специалисты отдела поддержки семьи и детей, представители центра образования района, УВД, органа пробации, психолог, заведующая отделением медико-психологической помощи республиканского центра психиатрии и наркологии. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Члены комиссии рассмотрели возможность размещения матери вместе с сыном в кризисном центре временного пребывания "SOS-Детская деревня" города Бишкека. Также рассмотрен вопрос снятия с учета семьи после оказания социальной помощи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка.

Несовершеннолетние с суицидальным поведением, которым нужна психологическая помощь, направлены в центр помощи детям, а обследование им проведут в республиканском центре психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения КР.

В прошлом году комиссия провела 37 заседаний и рассмотрела 305 материалов. По утвержденному плану на 2022 год комиссия по делам детей продолжит мероприятия по оказанию содействия семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Бишкекская мэрия просит свидетелей жестокого обращения с детьми сообщать по следующим телефонам: