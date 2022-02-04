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Куда обратиться, если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми

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- Назгуль Абдыразакова
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В Октябрьском районе столицы прошло заседание комиссии по делам детей. В нем приняли участие социальные работники, специалисты отдела поддержки семьи и детей, представители центра образования района, УВД, органа пробации, психолог, заведующая отделением медико-психологической помощи республиканского центра психиатрии и наркологии. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Члены комиссии рассмотрели возможность размещения матери вместе с сыном в кризисном центре временного пребывания "SOS-Детская деревня" города Бишкека. Также рассмотрен вопрос снятия с учета семьи после оказания социальной помощи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка.

Несовершеннолетние с суицидальным поведением, которым нужна психологическая помощь, направлены в центр помощи детям, а обследование им проведут в республиканском центре психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения КР.

В прошлом году комиссия провела 37 заседаний и рассмотрела 305 материалов. По утвержденному плану на 2022 год комиссия по делам детей продолжит мероприятия по оказанию содействия семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Бишкекская мэрия просит свидетелей жестокого обращения с детьми сообщать по следующим телефонам:

  1. Первомайский район: 0(312) 67-03-86;
  2. Ленинский район: 0(312) 88-38-99;
  3. Свердловский район: 0(312) 53-05-76;
  4. Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.
  5. Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.
  6. Горячая линия Министерства труда и социального развития: "111".


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URL: https://www.vb.kg/413554
Теги:
дети, насилие, суицид, Бишкек
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