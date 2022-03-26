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В Андижане убит заключенный, находившийся в следственном изоляторе

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- Назгуль Абдыразакова
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В следственном изоляторе № 3 Департамента исполнения наказания при МВД в Андижане убит заключенный. Его убийцей стал сосед по камере, который сейчас находится в медицинском блоке.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, 21 марта около 15:00 соседи по камере затеяли ссору, а затем начали драться. От нанесенных телесных повреждений один из участников драки, М.С., скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Второй участник конфликта, У.Ж., госпитализирован в медицинский блок при изоляторе и находится на лечении.

Андижанской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Источник: nuz.uz


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URL: https://www.vb.kg/413557
Теги:
убийство, Узбекистан
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