В Андижане убит заключенный, находившийся в следственном изоляторе

В следственном изоляторе № 3 Департамента исполнения наказания при МВД в Андижане убит заключенный. Его убийцей стал сосед по камере, который сейчас находится в медицинском блоке.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, 21 марта около 15:00 соседи по камере затеяли ссору, а затем начали драться. От нанесенных телесных повреждений один из участников драки, М.С., скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Второй участник конфликта, У.Ж., госпитализирован в медицинский блок при изоляторе и находится на лечении.

Андижанской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Источник: nuz.uz