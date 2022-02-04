Бишкекская мэрия начала раздавать гумпомощь нуждающимся

В целях поддержки и оказания гуманитарной помощи социально уязвимым слоям населения распоряжением председателя кабинета министров КР мэрии города Бишкек поручено обеспечить распределение гуманитарной помощи, которая выделена из Фонда государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным. 4 февраля началась раздача гуманитарной помощи в 22 пунктах: Ленинский район – 6, Свердловский район – 5, Первомайский район -5, Октябрьский район – 6.

На столицу выделено 792, 35 тонн. В разрезе районов:

Свердловский район: 215,50 тонн; Первомайский район: 231, 75 тонн; Ленинский район 181,10 тонн; Октябрьский район 164,00 тонн.

"Муниципалитету поручено при распределении гуманитарной помощи учесть категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в жилых массивах, не имеющих статуса населенных пунктов (новостройки). УМЧС оказало содействие в транспортировке гуманитарной помощи до пунктов раздачи для населения," - говорится в сообщении мэрии.