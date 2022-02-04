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Ледники Эвереста начали быстро таять под действием глобального потепления

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- Алина Мамаева
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Климатологи из США обнаружили на склонах горы Эверест первые свидетельства того, что ее ледовая шапка начала быстро сокращаться под действием глобального потепления, что привело к уменьшению толщины льдов примерно на 55 м за последние 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет штата Мейн.

"Наша экспедиция ответила на один из самых важных вопросов в климатологии, повлияло ли глобальное потепление на состояние самых высокогорных ледников планеты. Наши замеры однозначно показали, что ледники Эвереста начали сокращаться в результате антропогенных изменений климата еще с конца 1990-х годов", - заявил научный сотрудник университета штата Мейн в Ороно (США) Пол Майевски, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Первыми "жертвами" глобального потепления уже сейчас стали заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории стала на четыре-девять градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия, что необратимо приведет в будущем к резкому сокращению этих ледовых шапок. В частности, ученые предполагают, что к середине столетия ледовый покров Альпийских гор сократится на 45% вне зависимости от дальнейших действий человечества.

Майевски и его коллеги открыли первые свидетельства того, что эти процессы затронули не только самые высокие горы Европы, но и ледники на склонах высочайшей вершины мира, горы Эверест на границе Непала и Китая. Ученые совершили это открытие в ходе недавней экспедиции в так называемое Южное седло, высокогорный перевал на южных склонах Эвереста, где расположен один из крупнейших ледников Гималайских гор.

Как объясняют ученые, Южное седло расположено всего в 940 м от вершины Эвереста, что делает его идеальным местом для изучения того, как глобальное потепление влияет на состояние льдов самого труднодоступного и высокогорного региона Земли. Для получения подобных сведений ученые пробурили лунки в местных отложениях льда и забрали его пробы высотой в десять метров, а также получили трехмерные фотографии ледовых массивов при помощи дронов.

Климатологи детально изучили структуру этих отложений и сравнили их с тем, как были устроены аналогичные образцы, добытые их коллегами на территории Южного Седла еще в 1990 году. Это позволило ученым раскрыть историю наступлений и отступлений ледовой шапки горы Эверест в последние две тысячи лет и определить, как менялась скорость ее таяния в последние десятилетия.

Эти замеры неожиданно показали, что темпы таяния ледников на склонах высочайшей вершины мира резко ускорились во второй половине 1990 годов, в результате чего сейчас их объем сокращается примерно в 80 раз быстрее, чем это происходило в прошлые исторические эпохи. В общей сложности толщина ледового массива на южных склонах Эвереста снизилась примерно на 55 м за последнюю четверть столетия.

Причиной этого, как показывают наблюдения и расчеты Майевски и его коллег, послужило то, что значительная часть площади ледника была недавно освобождена от снежного покрова, который отражал солнечный свет и мешал ему проникать вглубь ледового массива. По оценкам ученых, исчезновение остатков снега ускорит таяние ледников Эвереста еще в два десятка раз, что необходимо учитывать при подготовке климатических моделей, подытожили исследователи.


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