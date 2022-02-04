Ледники Эвереста начали быстро таять под действием глобального потепления

Климатологи из США обнаружили на склонах горы Эверест первые свидетельства того, что ее ледовая шапка начала быстро сокращаться под действием глобального потепления, что привело к уменьшению толщины льдов примерно на 55 м за последние 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет штата Мейн.

"Наша экспедиция ответила на один из самых важных вопросов в климатологии, повлияло ли глобальное потепление на состояние самых высокогорных ледников планеты. Наши замеры однозначно показали, что ледники Эвереста начали сокращаться в результате антропогенных изменений климата еще с конца 1990-х годов", - заявил научный сотрудник университета штата Мейн в Ороно (США) Пол Майевски, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Первыми "жертвами" глобального потепления уже сейчас стали заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории стала на четыре-девять градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия, что необратимо приведет в будущем к резкому сокращению этих ледовых шапок. В частности, ученые предполагают, что к середине столетия ледовый покров Альпийских гор сократится на 45% вне зависимости от дальнейших действий человечества.

Майевски и его коллеги открыли первые свидетельства того, что эти процессы затронули не только самые высокие горы Европы, но и ледники на склонах высочайшей вершины мира, горы Эверест на границе Непала и Китая. Ученые совершили это открытие в ходе недавней экспедиции в так называемое Южное седло, высокогорный перевал на южных склонах Эвереста, где расположен один из крупнейших ледников Гималайских гор.

Как объясняют ученые, Южное седло расположено всего в 940 м от вершины Эвереста, что делает его идеальным местом для изучения того, как глобальное потепление влияет на состояние льдов самого труднодоступного и высокогорного региона Земли. Для получения подобных сведений ученые пробурили лунки в местных отложениях льда и забрали его пробы высотой в десять метров, а также получили трехмерные фотографии ледовых массивов при помощи дронов.

Климатологи детально изучили структуру этих отложений и сравнили их с тем, как были устроены аналогичные образцы, добытые их коллегами на территории Южного Седла еще в 1990 году. Это позволило ученым раскрыть историю наступлений и отступлений ледовой шапки горы Эверест в последние две тысячи лет и определить, как менялась скорость ее таяния в последние десятилетия.

Эти замеры неожиданно показали, что темпы таяния ледников на склонах высочайшей вершины мира резко ускорились во второй половине 1990 годов, в результате чего сейчас их объем сокращается примерно в 80 раз быстрее, чем это происходило в прошлые исторические эпохи. В общей сложности толщина ледового массива на южных склонах Эвереста снизилась примерно на 55 м за последнюю четверть столетия.

Причиной этого, как показывают наблюдения и расчеты Майевски и его коллег, послужило то, что значительная часть площади ледника была недавно освобождена от снежного покрова, который отражал солнечный свет и мешал ему проникать вглубь ледового массива. По оценкам ученых, исчезновение остатков снега ускорит таяние ледников Эвереста еще в два десятка раз, что необходимо учитывать при подготовке климатических моделей, подытожили исследователи.