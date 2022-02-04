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На Олимпиаде выявили 21 случай заражения COVID-19 за минувшие сутки

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- Айжан Мамбеталиева
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Двадцать один случай заражения COVID выявили среди участников Игр за последние сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в Китай на Игры 3 февраля прибыли 1344 человека, 737 из них - спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 14 случаев заражения, семь - среди спортсменов и членов команд и еще семь - среди лиц, задействованных в проведении Игр.

Также за минувшие сутки положительные результаты тестов получили семь человек - двое из них - спортсмены и представители команд, пятеро - лица, задействованные в проведении Олимпиады.


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URL: https://www.vb.kg/413563
Теги:
Китай, спорт, мировые новости, Олимпийские игры
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