На Олимпиаде выявили 21 случай заражения COVID-19 за минувшие сутки

Двадцать один случай заражения COVID выявили среди участников Игр за последние сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в Китай на Игры 3 февраля прибыли 1344 человека, 737 из них - спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 14 случаев заражения, семь - среди спортсменов и членов команд и еще семь - среди лиц, задействованных в проведении Игр.

Также за минувшие сутки положительные результаты тестов получили семь человек - двое из них - спортсмены и представители команд, пятеро - лица, задействованные в проведении Олимпиады.