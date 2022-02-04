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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд против Facebook

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- Айжан Мамбеталиева
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Австралийский миллиардер и глава компании Fortescue Metals Group Эндрю Форрест подал в суд на компанию Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook, передает Reuters.

Известный металлург утверждает, что компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег, а ее платформа используется для мошенничества в отношении австралийцев.

В иске, поданном Форрестом в магистратский суд Западной Австралии, утверждается, что Facebook не создал средства контроля или корпоративную культуру для предотвращения использования своих систем для совершения преступлений.

Претензии заключаются в том, что в Facebook распространяется реклама мошеннических сайтов по продаже криптовалюты, содержащая фотографию миллиардера. Отмечается, что он сделал несколько запросов с просьбой в Facebook, в том числе в открытом письме главному исполнительному директору Марку Цукербергу в ноябре 2019 года. Однако социальная сеть не предприняла никаких усилий для ограничения мошеннической рекламы.


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URL: https://www.vb.kg/413564
Теги:
Австралия, суд, соцсети, новости мира
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