Монгольские кардиохирурги провели операции детям Кыргызстана

В Кыргызстан с благотворительной миссией приехала гуманитарная медицинская организация "Beyond the limits" из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба посольства Монголии в КР.

Сообщается, что приехали известные во всем мире врачи – доктор медицинских наук кардиохирург с 33-х летним опытом работы, член FAACCP (Американская ассоциация грудной хирургии) Б.Болдсайхан, а также президент Ассоциации кардиологов - д.м.н., главный детский кардиолог, консультант с 35-ти летним опытом работы в детской кардиологии Л.Бямбасурен.

Отмечается, что специалисты приехали в Кыргызстан по инициативе и поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в КР Ганхуяга Содном.

Гуманитарная медицинская организация "Beyond the limits" второй год занимается оказанием медицинских услуг для детей с врожденными пороками сердца. В ходе своих поездок представители обмениваются опытом и продвигают передовые малоинвазивные методы оперативного лечения сердца среди маленьких пациентов.

Монгольские врачи находятся в Кыргызстане со 2 по 7 февраля. В ходе поездки ежедневно проходят рабочие встречи, обсуждены новые формы взаимодействия, оказана практическая помощь детям из малообеспеченных семей: осмотр и консультация пациентов, подготовленных Научно-исследовательским институтом хирургии сердца и трансплантации органов КР. Также проведена совместная операция двух детей в Бишкеке. Послеоперационное состояние детей расценивается, как стабильное.

Еще два ребенка из Кыргызстана из отдаленных районов, на безвозмездной основе, будут прооперированы на базе клиники в городе Улан-Батор в Монголии. Все расходы возьмет на себя монгольская сторона.

Кроме того, вчера, 4 февраля прошла встреча монгольского посла с заместителями министра здравоохранения КР, на которой обсуждали дальнейшее сотрудничество.

"Мы убеждены в том, что общие усилия во имя будущего детей, их здоровья, действительно не имеют границ и помогут расширить горизонты, охватывая все большее количество тех, кто сегодня по-настоящему нуждается в специализированной медицинской помощи", - отметил доктор Б.Болдсайхан. Он выразил благодарность за поддержку Послу Ганхуяг Содном и спонсорам данного визита ОБФ "DOS Community Service", ОсОО "Callpro KG", ОАО "Кыргызтелеком" и администрации отеля "Novotel".

"Данный социально-значимый проект приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Монголией. Уверен, что реализация подобных проектов внесет реальный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, укрепление взаимных связей и гармоничное развитие", - сообщил посол Монголии Ганхуяг Содном.