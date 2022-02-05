В Бишкеке обсудили реформирование пенсионной системы

В Бишкеке, 4 февраля, прошел круглый стол по обсуждению вопросов реформирования пенсионной системы, организованный Социальным фондом в рамках исполнения поручения председателя кабинета министров.

В работе круглого стола принимали участие депутаты Жогорку Кенеша, представители администрации президента, министерства и ведомства, бизнес сообщества, эксперты, а также международные и общественные организации.

Основной целью реформирования пенсионной системы является повышение справедливости и эффективности за счет обеспечения равных прав для всех участников системы и усиления принципов социального страхования.

Участниками, рассматриваются и обсуждаются предложения реформирования пенсионной системы и перспективы ведения дальнейшей работы по осуществлению вышеуказанной реформы.

Также, в рамках круглого стола состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Социальным фондом КР и научными институтами КР.