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В Бишкеке обсудили реформирование пенсионной системы

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке, 4 февраля, прошел круглый стол по обсуждению вопросов реформирования пенсионной системы, организованный Социальным фондом в рамках исполнения поручения председателя кабинета министров.

В работе круглого стола принимали участие депутаты Жогорку Кенеша, представители администрации президента, министерства и ведомства, бизнес сообщества, эксперты, а также международные и общественные организации.

Основной целью реформирования пенсионной системы является повышение справедливости и эффективности за счет обеспечения равных прав для всех участников системы и усиления принципов социального страхования.

Участниками, рассматриваются и обсуждаются предложения реформирования пенсионной системы и перспективы ведения дальнейшей работы по осуществлению вышеуказанной реформы.

Также, в рамках круглого стола состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Социальным фондом КР и научными институтами КР.


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URL: https://www.vb.kg/413572
Теги:
пенсии, Социальный фонд, Эдиль Байсалов
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