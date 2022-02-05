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В Сеульском мультикультурном музее установлен кыргызский уголок

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- Наталья Крайнова
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В рамках празднования 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея в мультикультурном музее в городе Сеул открылся кыргызский уголок, сообщает пресс-служба МИД.

Ha церемонии открытия приняли участие Посол Кыргызской Республики Динара Кемелова и Директор мультикультурного музея Ким Юн Тэ. Стороны обменялись памятными табличками, в котором выражена взаимная благодарность за вклад в развитие межкультурного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей.

Для создания кыргызского уголка посольство собрало экспонаты и предоставило в дар мультикультурному музею. При этом, Посольство выражает благодарность Руководителю "Felt Art Studio" Жылдыз Асанакуновой, культурологу Турганбаю Молдогазиеву, Руководителю "NAG Group" Гульшайыр Надырбековой, Алый Мергеналиевой, Мире Айткуловой, а также сотрудникам Посольства Кыргызстана в Корее за предоставление культурных экспонатов и предметов быта из личных коллекций.

Жители Кореи, а также кыргызстанцы, находящиеся в Сеуле, могут посетить музей и увидеть кыргызский уголок по следующему адресу: 135, Bulgwang-ro, Eunpyeong-gu, Seoul.


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URL: https://www.vb.kg/413574
Теги:
Южная Корея, посольство, культура, МИД
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