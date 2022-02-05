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Китайская мудрость словами Си: Друзья идут издалека

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- Нина Ничипорова
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Стадион "Птичье гнездо" в Пекине в пятницу вечером представлял собой яркую современную интерпретацию конфуцианской пословицы, которой 2500 лет: "Как приятно иметь друзей, приезжающих издалека".

Пословица, взятая из конфуцианского классика "Аналекты Конфуция", не раз цитировалась Председателем Си Цзиньпином и, по его собственным словам, "выражала радостное чувство китайского народа по поводу приезда друзей".

Та же фраза звучит и на устах простых китайцев, поскольку Пекин, единственный в мире "двойной олимпийский город", распахнул свои объятия, чтобы приветствовать тысячи спортсменов со всего мира, а также мировых лидеров из десятков стран и глав международные организации.

Среди них президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который наблюдал за церемонией открытия 24-х зимних Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине.

Помимо участия в церемонии открытия Игр 2022 года, Си Цзиньпин и иностранные гости проведут соответствующие двусторонние мероприятия, которые, как ожидается, помогут укрепить связи между Китаем и остальным миром перед лицом пандемии и различных насущных проблем.

По сообщению Секретариата информационной сети "Один пояс – один путь", Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, проходящие в то время, когда вся страна греется на праздновании китайского Нового года, принесли китайскому народу двойную радость.


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URL: https://www.vb.kg/413576
Теги:
Китай, президент, Кыргызстан, Олимпийские игры
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