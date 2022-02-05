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Кыргызстанцы могут получить стипендию для обучения в вузах Латвии

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане начался прием заявок на получение стипендии для обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре в вузах Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Заявки на стипендию на 2022-2023 учебный год могут подать студенты бакалавриата, успешно закончившие не менее 1 учебного года в любом высшем учебном заведении, и студенты магистратуры и докторантуры.

Размер стипендии:

500 евро в месяц – для студентов бакалавриата и магистратуры,

700 евро в месяц – для аспирантов.

Заявки принимаются с 1 февраля по 1 апреля 2022 года в режиме онлайн в электронной системе.

Более подробную информацию можно получить на сайте Минобраза.


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URL: https://www.vb.kg/413578
Теги:
вуз, Латвия, образование, стипендия, Министерство образования
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