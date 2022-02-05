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Среди прибывших на Олимпиаду выявили 45 новых случаев коронавируса

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- Наталья Крайнова
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Власти Китая выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оргкомитета, опубликованное в субботу. https://tass.ru/sport/13625865

4 февраля в Китай прибыло 287 человек, из них 138 спортсменов и официальных лиц и 149 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено 45 новых случаев заражения, 25 - среди атлетов и официальных лиц, 20 - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/413579
Теги:
Китай, коронавирус, Олимпийские игры
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