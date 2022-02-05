Британец выиграл в лотерее 130 миллионов евро

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро, пишет Daily Star.

Имя победителя, сорвавшего джекпот в крупном размере, пока не разглашается, однако известно, что он угадал пятничные выигрышные номера 3, 25, 38, 43, 49 и Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейный билет обошелся ему в 2,5 евро. Победитель сможет забрать средства в течение полугода.

Лотерея EuroMillions проводится во Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, а также Португалии, Ирландии и Австрии. Налогом выигрыши облагаются только в Швейцарии.