Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.55 - 97.90

Британец выиграл в лотерее 130 миллионов евро

166  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро, пишет Daily Star.

Имя победителя, сорвавшего джекпот в крупном размере, пока не разглашается, однако известно, что он угадал пятничные выигрышные номера 3, 25, 38, 43, 49 и Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейный билет обошелся ему в 2,5 евро. Победитель сможет забрать средства в течение полугода.

Лотерея EuroMillions проводится во Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, а также Португалии, Ирландии и Австрии. Налогом выигрыши облагаются только в Швейцарии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413580
Теги:
Великобритания, лотерея
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  