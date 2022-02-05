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За вымогательство взятки с поличным задержаны сотрудники МВД КР

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 4 февраля 2022 года задержаны по факту вымогательства взятки с поличным сотрудники ГОВД города Каракол. Задержание провели сотрудники ГКНБ, в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в структурных подразделениях МВД, совместно со Службой внутренних расследований МВД. Сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что следователь ГОВД Каракола старший лейтенант милиции "Т.Б.Т" и оперуполномоченный ОУР капитан милиции "А.К.Т." вымогали денежные средства за прекращение досудебного производства.

На основании собранных по делу доказательств по ст.343 (Вымогательства взятки) УК КР следователь и оперуполномоченный ГОВД Каракола задержаны в порядке ст.96 УПК КР и водворены в ИВС ОВД Тюпского и Джеты-Огузского районов Иссык-Кульской области.

В настоящее время ведётся следствие.


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URL: https://www.vb.kg/413584
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, взятка
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