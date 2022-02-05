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Работники Верховного суда вышли на субботник

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 5 февраля, работники аппарата Верховного суда вышли на субботник, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В субботнике принял участие председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, а также судьи Верховного суда: председатель профсоюзного комитета Болотбек Акматов и председатель Совета по отбору судей Шералы Камчыбеков.

Сотрудники суда выкопали высохшие кусты можжевельника и высадили новые у здания судебного органа. Растения были закуплены при содействии профсоюзного комитета Верховного суда.

Весной Верховный суд и местные суды продолжат акцию по озеленению, в рамках которой будут приведены в порядок территории и будут проведены работы по благоустройству.


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URL: https://www.vb.kg/413585
Теги:
Верховный суд, субботник, Бишкек
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