Работники Верховного суда вышли на субботник

В Бишкеке сегодня, 5 февраля, работники аппарата Верховного суда вышли на субботник, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В субботнике принял участие председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, а также судьи Верховного суда: председатель профсоюзного комитета Болотбек Акматов и председатель Совета по отбору судей Шералы Камчыбеков.

Сотрудники суда выкопали высохшие кусты можжевельника и высадили новые у здания судебного органа. Растения были закуплены при содействии профсоюзного комитета Верховного суда.

Весной Верховный суд и местные суды продолжат акцию по озеленению, в рамках которой будут приведены в порядок территории и будут проведены работы по благоустройству.