Посол Бактыгулова: Игры в Пекине назвали Олимпиадой высоких технологий

Об этом заявила посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова в эксклюзивном интервью сайту "Жэньминьван". Она поделилась своими взглядами на китайско-кыргызские отношения и на проведение Зимних Олимпийских игр.

- Какое из направлений в двустороннем экономическом сотрудничестве вы могли бы отметить?

- Экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем развивается на фоне активного осуществления КНР практических мер по реализации концепции "Один пояс - один путь", которая предусматривает широкое взаимодействие КНР со странами Центральной Азии, в целях реализации ранее запущенных и продвижению новых двусторонних экономических проектов. За последние годы при содействии китайской стороны завершено строительство и запуск линии электропередач "Датка-Кемин", строительство автомобильной дороги "Север-Юг", реабилитация автомобильных дорог "Ош-Баткен-Исфана", "Бишкек-Балыкчи" и "Бишкек-Нарын-Торугарт", модернизация ТЭЦ "Бишкек", открыта автомобильная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекситан", реализованы проекты в области медицины, образования и др., которые имеют важное социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Необходимо отметить, что Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из главных торговых и инвестиционных партнеров. Наиболее важными и перспективными направлениями двустороннего торгово-экономического взаимодействия является сотрудничество в области развития инфраструктуры и транспорта, энергетики, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма, а также приграничное сотрудничество с СУАР КНР.

Кабинетом министров Кыргызской Республики продолжается работа по созданию благоприятных условий для привлечения китайских инвестиций в экономику страны. Инвестиционная привлекательность в нашей стране представлена либеральным инвестиционным режимом, позволяющим инвесторам получить доступ практически ко всем секторам экономики. К иностранным инвесторам применяется режим наибольшего благоприятствования.

Нами совместно с китайскими партнерами продолжается соответствующая работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай. Наши компании регулярно участвуют в Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае. Наша продукция отличается экологичностью. К примеру, кыргызский мед пользуется широким спросом среди китайских потребителей.

- Китай и Кыргызстан добились плодотворных результатов в процессе совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Как вы считаете, какую роль играет Кыргызстан в строительстве "Одного пояса - одного пути"?

- На протяжении многих веков мостом дружбы, взаимного притяжения, познания и культурного обогащения служил Великий Шелковый Путь. Сегодня мы возрождаем эту магистраль, совместными усилиями выстраивая Экономический пояс Шелкового пути, который придаст дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества.

Кыргызская Республика в числе первых поддержала инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь". Занимая выгодное географическое положение на торговых путях и впитывая в себя культурные достижения Азии и Европы, Кыргызстан стал важным мостом, который соединял Восток и Запад.

За прошедшие годы "Один пояс - один путь" прошел этапы официального провозглашения, всестороннего продвижения и создания многосторонних механизмов сотрудничества. По мере решения глобальных экономических задач сотрудничество стран "Одного пояса - одного пути" уже вышло за пределы первоначальных, только экономических целей. В рамках данной инициативы укрепляются политический диалог, инфраструктурная связь, культурно-гуманитарное сотрудничество и народные обмены. "Один пояс - один путь" играет важную роль для содействия сотрудничеству и общему развитию стран и регионов, для защиты и развития открытой мировой экономики, продвижения экономической глобализации, основанной на принципах открытости, инклюзивности, общего выигрыша.

В 2018 г. государства-члены ЕАЭС и Китай, руководствуясь стремлением обеспечить поступательный и устойчивый экономический рост в регионе и активизировать в нем экономическую интеграцию, подписали Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Благодаря началу работы Евразийского экономического союза Китай и европейские рынки теперь разделяет всего одна таможенная граница.

- На фоне эпидемии глобальная экономика сталкивается с большими трудностями, которые также оказали влияние на двустороннее экономическое сотрудничество. Как страны справляются с негативным воздействием эпидемии?

- В последнее время мир сталкивается с различными глобальными вызовами, пандемией коронавирусной инфекции, безопасностью в регионе, связанной с ситуацией в Афганистане, и другими угрозами. В этой связи важной задачей, которая стоит перед странами, является преодоление социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и эффективное использование всех механизмов сотрудничества, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Мы рассматриваем инициативу "Один пояс - один путь" как один из главных источников и импульсов для реализации совместных инфраструктурных проектов в регионе. Учитывая, что Кыргызстан расположен между Китаем и странами Центральной, Южной Азии и Европы, считаем, что очень важно приложить совместные усилия для того, чтобы задействовать транспортный и транзитный потенциалы региона. Коронавирусная эпидемия показала, что странам надо еще больше укреплять сотрудничество в области взаимосвязи инфраструктуры. В этом плане особая значимость придается активному продвижению проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая наряду с другими маршрутами должна стать важной веткой, соединяющей Китай и Европу.

Учитывая, что Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров наших стран, стороны продолжают прилагать еще больше усилий для сохранения беспрепятственного функционирования глобальной цепи поставок и обеспечения нормальной торгово-экономической деятельности. Для сохранения деловой активности в Кыргызстане чрезвычайно важным является обеспечение регулярного грузопотока между нашей страной и Китаем, оптимизация деятельности контрольно-пропускных пунктов, повышение эффективности "зеленых коридоров" для осуществления беспрепятственного импорта и экспорта.

- Как вы оцениваете подготовку Китая к Зимней Олимпиаде в Пекине?

- Мы постоянно наблюдаем за достижениями дружественного Китая, подготовка к Зимним олимпийским играм в Пекине не была исключением. Мы уверены, что проведение XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине уже можно считать успехом, учитывая полную готовность столь масштабных по своей архитектуре, красоте и функциональности олимпийских объектов, где были применены самые новейшие технологические и экологичные решения. В результате чего нынешнюю Олимпиаду уже назвали "Олимпиадой высоких технологий".

Одним из главных проектов к Зимним Олимпийским играм в Пекине является строительство и запуск линии высокоскоростной железной дороги "Пекин - Чжанцзякоу", которая стала первой в мире высокоскоростной железной дорогой, где поезда могут развивать скорость движения до 350 км/ч.

Мы уверены, что Олимпиада пройдет успешно, зрелищно и безопасно, а олимпийские инфраструктурные объекты станут визитными карточками Пекина, и великолепной базой для воспитания будущих талантливых спортсменов.

- Однако отдельные страны пытались политизировать Олимпиаду, призывая бойкотировать это спортивное мероприятие. Что вы думаете на этот счет?

- На сегодняшний день все внимание мира приковано к Китаю, к открытию и проведению Олимпийских игр. Мы уверены, что они станут действительно грандиозным, масштабным и запоминающимся событием.

Мы следим за разногласиями и "шумихой" вокруг проведения Олимпийских игр в Пекине. Олимпиада – это важное спортивное событие для всего мира. Мы убеждены, что спорт должен оставаться вне политики и не должен служить в качестве рычага воздействия на те или иные страны.