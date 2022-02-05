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В Сокулукском районе администратора сауны подозревают в организации притона

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- Наталья Крайнова
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В Сокулукском районе задержана 43-летняя женщина по подозрению в организации и содержании притонов для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что в ночь с 04 на 5 февраля сотрудниками милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района в рамках возбужденного уголовного дело входе проведения специальных следственных действий была задержана администратор сауны расположенного в одном из сел Сокулукского района Чуйской области. Также были доставлены шесть девушек представляющие интим услуги в сауне.

Администратор сауны 43-летняя С.А. в порядке ст.96 УПК КР была водворена в ИВС, статья 160 (Содействие проституции и разврату) УК КР. Следствие продолжается.

Также, отмечается, что со стороны сотрудников милиции Чуйской области мероприятия по выявление аналогичных притонов на территории Чуйской области продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/413591
Теги:
проституция, Сокулукский район
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