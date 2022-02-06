Лига защитников прав ребенка окажет правовую помощь избитому мальчику

В Кыргызстане общественный фонд "Лига защитников прав ребёнка" обещает правовую поддержку родителям избитого 2-летнего мальчика в Сокулукском районе. Об этом сообщила директор фонда Назгуль Турдубекова после совместной с руководителем аппарата Омбудсмена КР и директором ОО "Эл Агартуу" поездки на место событий.

"Съездила с коллегами в больницу, встретились с отцом и матерью ребенка, ситуация сложная еще и тем, что ребенок рос в слабой семье . Для ребенка это ад. Нет ничего страшнее, когда родные люди не могут защитить своего ребенка от произвола. Хорошо, что отец успел вовремя привезти ребенка в больницу. ОФ "Лига защитников прав ребёнка" окажет правовую помощь избитому в Сокулуке ребенку, - сообщила Тудубекова.

Правозащитники во время визита провели оценку ситуации с жестоко избитым малышом.

Стороны также провели встречу с отцом и матерью малыша, по заявлению родителей было принято решение об оказании правовой помощи ребенку.

Также проведена встреча с главным врачем Сокулукской больницы, которая рассказала про телесные повреждения мальчика и отметила, что половой орган мальчика целый, но там имеется ушиб.

Напомним, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

Отец избитого мальчика рассказал, что над ребенком издевался хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.