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Задержан грабитель, напавший на женщину возле подъезда (видео)

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- Наталья Крайнова
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Ранее в социальной сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина, подойдя к женщине, которая стояла возле входа в подъезд многоэтажного дома в 5 микрорайоне, где вступив с ней в диалог, применив физическую силу, напал сзади. Сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 2 февраля 2022 года в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратилась гражданка К.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 28 января текущего года примерно в 21:00 часов, находясь возле подъезда одного из многоэтажных домов расположенного в 8 микрорайоне столицы, применив в отношении неё физическую силу, открыто завладел сумкой. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабеж) УК.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый в совершении грабежа Ж.С. 1977 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/413598
Теги:
грабеж, задержание, ограбление, Октябрьский район, Бишкек
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