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Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G

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- ВБ
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Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает "РИА Новости" со ссылкой на "Блумберг".

По информации агентства, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года. Сообщается, что у телефона будут сетевые возможности 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В свою очередь, новый iPad, как сообщили источники, будет обновлением модели Air.

Источники также добавили, что Apple планирует в первой половине марта выпустить обновление iOS 15.4. Отмечается, что обновление программного обеспечения коснется Face ID, оно позволит распознавать на iPhone и iPad лица людей, носящих маски.

Согласно источникам, Apple собирается представить их 8 марта или около этой даты. Источники отметили, что презентация, по всей видимости, пройдет онлайн.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.


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URL: https://www.vb.kg/413601
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