Пресс-секретарь пояснил, почему для президента арендовали частный борт

Пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев прокомментировал информацию о том, что глава государства полетел в Пекин (КНР) на частном самолете.

"Безопасный срок эксплуатации "Борта номер один" Ту-154 закончился. Учитывая высокий уровень безопасности, который необходимо обеспечивать для перелета делегации во главе с Президентом страны, его дальнейшая безопасная эксплуатация не представляется возможной.

В этой связи для рабочей поездки в г. Пекин был арендован частный борт. Все сопутствующие расходы были покрыты за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета ничего не тратилось.

Напомним, что при поездке в Глазго был также арендован частный борт. В ходе той поездки одной из договоренностей было то, что со стороны Зеленого климатического фонда ООН ежегодно Кыргызстану будет выделяться по 1 млн долларов США на вопросы экологии.

Кроме того, по инициативе Президента Садыра Жапарова ООН объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития". В рамках данной инициативы стране будут также выделяться средства на соответствующие проекты.

Отвечая на вопрос о возможности перелета рейсовыми самолетами, хотелось бы подчеркнуть, что расходы на весь состав делегации были бы также значительны. Тем более на дальние расстояния, учитывая пересадки.

Возвращаясь к теме "Борта номер один" сообщаем, что на данный момент ведется работа и в ближайшее время высокие делегации Кыргызстана будут использовать для перелета новый компактный борт.

Он не приобретается в собственность, а будет оформлен за символическую единовременную арендную плату. Кыргызская сторона будет нести расходы только по заправке и обслуживанию борта", - заявил он. .