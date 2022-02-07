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Назван способ вакцинации от коронавируса детей до шести лет

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- Наталья Крайнова
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Детей до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Такой способ, как сообщает ТАСС, назвал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что речь идет о россиянах, которым уже исполнилось шесть месяцев.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - допустил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее директор центра имени Гамалеи отмечал, что окончательное решение по этому вопросу выносить пока рано. По словам Гинцбурга, сначала необходимо дождаться окончания испытаний назальной формы на взрослых.

Тем временем Минздрав заявил о потенциальном использовании назальной вакцины от COVID-19 для повторной прививки. Это станет возможным после завершения клинических исследований препарата и его регистрации.

По мнению Гинцбурга, благодаря использованию назальной формы "Спутника V" интервал для повторной вакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Этого удастся достигнуть благодаря тому, что такая вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организма.


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URL: https://www.vb.kg/413609
Теги:
вакцина, дети, коронавирус, вакцинация
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