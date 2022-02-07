После введения в КР Налогового кодекса общепит может уйти в тень

Как известно, с 1 января этого года в Кыргызстане действует новый Налоговый кодекс. С самого начала Международный деловой совет (МДС) был активно вовлечен в обсуждение проекта новой редакции НК, вносил замечания и предложения к нему.

"Еще в сентябре прошлого года мы поднимали вопрос, почему для предприятий общепита установлена максимальная ставка налогообложения. К нам обращались отдельные рестораторы, но тогда у нас не было достаточной аналитики, да и общей позиции у сектора не было, - сказал VB.KG исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. -

Но уже в январе, когда Налоговый кодекс был подписан и вступил в силу, представители HoReCa индустрии объединились, осознали весь масштаб последствий от нововведений по ставке единого налога. Подготовив всю необходимую аналитику, они обратились в МДС за поддержкой в отстаивании своих прав".

Термином HoReCa обозначают сферу услуг гостеприимства и общественного питания, это аббревиатура от английских слов Hotel, Restaurant, Catering / Cafe (отели, рестораны, кейтеринг/кафе).

Закрыться или уйти в тень?

Рестораторы сообщили, что в среднем рентабельность их предприятий составляет около 15%, и, соответственно, большую часть из них - 8% отдавать в виде налогов они не готовы, потому что это просто приведет их к нерентабельности.

Скорее всего, им придется уходить в тень. Потому что закрыться они не могут, так как нужно выплачивать кредиты, кормить семьи, содержать своих работников и выполнять все остальные обязательства. Возможно, им придется договариваться с контролирующими и фискальными органами, налоговой службой.

"Это может привести к еще большим масштабам коррупции во взаимодействии с налоговиками, - считает глава МДС. - Как нам сообщили рестораторы, 80-90% компаний работали по налоговому контракту, но этот специальный режим упразднен в новом НК. Поэтому они сейчас вынуждены выбирать альтернативный режим - или общий, или единый налог".

Как отметил Аскар Сыдыков, по общему налоговому режиму общепиту работать нерентабельно, потому что они не смогут взять в зачет НДС, поскольку закупают продукты у малых сельхозпроизводителей на рынках.

"Когда мы говорим "рестораторы", то имеем в виду все предприятия общественного питания, от закусочной на базаре в селе до кофеен и больших залов торжеств в столице, -уточнили в МДС. - Поэтому этот налог затронет всех от мала до велика, и прежде всего регионы".

Общепит "обделили"?

Известно, что в регионах самый очевидный способ заработка - это торговля и общепит. При этом для торговли и переработки сельхозпродукции предусмотрен налоговый режим наряду с производством - 2% и 4% (2% единого налога - для безналичных платежей и 4% - для наличных платежей).

"Когда мы разговаривали с субъектами общепита, они объяснили, что их деятельность – это по сути дела не услуги как таковые, это производство. Потому что они берут сырье - продукты питания, перерабатывают его и производят новый продукт в виде готовой еды", - рассказал Аскар Сыдыков.

Получается, что общепит сродни производству, а услуги оказывает в основном официант, который приносит готовую еду.

Так почему, задается вопросом Сыдыков, общепит не приравняли к производству или переработке сельхозпродукции? Маржинальность общепита, насколько известно, не превышает маржинальности торговли, и где-то и уступает. Так почему общепит "обделили" в распределении ставок налогов?

Один из двух

Теперь о выборе из двух налоговых режимов. Предприятия общепита не могут работать по общему режиму, потому что они закупают продукты на рынках и у других поставщиков и сельхозпроизводителей, которые не являются плательщиками НДС, соответственно, покупатели не могут брать в зачет НДС.

Остается единый налог, то есть упрощенный налоговый режим, в котором общепиту установили максимальную ставку в 8%.

А что теперь делать десяткам тысяч, а может быть, сотням тысяч человек, которые задействованы в сфере общественного питания? Как они будут работать, если подали заявление на регистрацию на единый налог, на упрощенный режим? Как они смогут выплачивать 8% от всей выручки от оборота? Или, если не успели подать, как им работать по общему режиму?

Если предприятия общепита не смогут работать по этому режиму, то возможен их уход в тень, а это влечет снижение налоговых поступлений и рост неформальной экономики, неформальных платежей. В конечном итоге это влияет на устойчивость экономики страны, налоговой системы в долгосрочном плане.

Кроме того, это может привести к снижению качества производимой продукции в общепите. Потому что если предприятия будут работать в неформальном секторе, то, возможно, не станут придерживаться прежних высоких стандартов и будут так же неформально решать вопросы с контролирующими органами.

В условиях жесткой конкуренции

Сектор общепита до сих пор не восстановился после пандемии, компании до сих пор выплачивают кредиты, долги по аренде, которые образовались во время нерабочих дней, недель, месяцев. Обязательств никто с них не снимал.

Покупательская способность в стране не увеличивается, уровень доходов населения падает, поэтому предприятия общепита где-то терпят убытки, где-то идет снижение оборотов и спроса, особенно в регионах. Плюс растут цены на товары и услуги, на продукты питания, и точки общепита вынуждены повышать цены на свои услуги, итоговые отпускные цены.

В условиях жесткой конкуренции они не могут значительно повышать цены и работают на низкой прибыли, то есть становятся низкомаржинальными предприятиями по сравнению с лучшими временами.

HoReCa + туризм

HoReCa индустрия играет очень важную роль в развитии туризма, одной из приоритетных отраслей экономики Кыргызстана. Как заявили VB.KG в МДС, многие туристы приезжают к нам как раз-таки за услугами, за национальной кухней, всякими новшествами в общепите. Нашим уровнем сервиса мы по праву можем гордиться, в многочисленных рейтингах он оценивается весьма высоко.

"Все эти примеры мы приводим, чтобы объяснить государственным органам и лицам, принимающим решения, что необходимо обратить внимание на эту сферу и максимально поддержать предприятия общественного питания", - подчеркнул глава МДС.

Официальные данные Нацстаткома по этой сфере пока, к сожалению, не в полной мере доступны, потому что не все предприятия сдают отчетность, не все показывают всех своих сотрудников. Поэтому сложно оценить такие общие данные, как количество сотрудников, объем выпускаемой продукции, количество точек общепита.

Но даже по минимальным подсчетам, эти цифры внушительны. Каждый живущий в Кыргызстане знает, как много у нас точек общепита и в больших городах, особенно в Бишкеке, и в селах, в райцентрах, и насколько разнообразна и конкурентна сфера общепита.

Приравнять к производству

По словам Аскара Сыдыкова, Международный деловой совет, который объединяет представителей большинства отраслей экономики страны, особенно приоритетных, решил поддержать сферу общественного питания и содействовать в рассмотрении их предложений.

Предложения общепита сводятся к тому, чтобы установить ставку единого налога в размере 2% от оборота.

"Как альтернативный вариант можно добавить общепит к категории "Производство, переработка сельхозпродукции и торговля". Это единый налог в 2% от оборота для безналичных расчетов и 4% - для наличных расчетов, - сообщил Аскар Сыдыков. - Потому что практически по всем показателям общепит можно приравнять к этим сферам. Здесь не нужно ничего нового придумывать и новую категорию создавать".

Чтобы обеспечить полноценную открытость и вывод предприятий общепита из тени, важно не распространять порог общего режима - 30 млн. сомов НДС на сферу общепита.

Конечно, этот момент еще нужно обсуждать, считают в МДС. Но если на предприятия общепита, наряду со швейным производством, не будет распространяться этот порог, то, соответственно, не будет для них необходимости дробиться на многочисленные мелкие предприятия. Они могут работать полноценно, открыто.

Кроме того, необходимо дополнительное время для перехода предприятий, которые работали по налоговому контракту и другим режимам налогообложения, на упрощенный режим, режим единого налога. Им было предоставлено время только до 27 января. Можно, по мнению членов МДС, продлить его, примеру, до апреля, потому что в регионы информация доходит сложно, и многие, скорее всего, не успели перейти на упрощенный налоговый режим – подать соответствующее заявление и пройти все процедуры.

Сектор нуждается в поддержке

Как сказали VB.KG в МДС, в условиях нарастающей безработицы и экономического кризиса, связанного с пандемией и другими факторами, очень важно сделать ведение бизнеса максимально легким для всех секторов экономики, но особенно для тех, где занято больше всего людей и есть перспективы роста.

Благо, сельское хозяйство поддержано Налоговым кодексом, освобождено от налогов. Идет поддержка торговли, швейного сектора, где занято много населения страны. Соответственно, нуждается в поддержке и сектор общепита.

"Конечно, не ограничиваясь этим, нужно максимум внимания уделять обучению людей навыкам для начала ведения своего бизнеса, его расширения. Привозить сюда современные технологии и обеспечивать льготными источниками финансирования. Вот три фактора, которые нужны в целом для экономического развития", - заключил глава МДС.