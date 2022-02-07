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В Маевке при пожаре склада автозапчастей сгорел трехэтажный контейнер

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- Наталья Крайнова
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Вчера, 6 февраля, произошел пожар на складе автозапчастей, расположенном в селе Маевка Аламүдүнского района.

Как сообщает пресс-центр МЧС, для тушения пожара в 14:04 были привлечены пять пожарных расчетов городского управления, ШТАБ и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуации МЧС.

В ходе оперативных действий пожарных-спасателей огню не дали распространится на близлежащие строения. Пожар локализован 15:32.

Усилиями пожарных-спасателей пожар ликвидирован через 7 часов в 21:28.

Огонь уничтожил трехэтажный контейнерный склад общей площадью около 450 квадратных метров.

Причина возгорания уточняется. Погибших и пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/413613
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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