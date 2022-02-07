В Маевке при пожаре склада автозапчастей сгорел трехэтажный контейнер

Вчера, 6 февраля, произошел пожар на складе автозапчастей, расположенном в селе Маевка Аламүдүнского района.

Как сообщает пресс-центр МЧС, для тушения пожара в 14:04 были привлечены пять пожарных расчетов городского управления, ШТАБ и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуации МЧС.

В ходе оперативных действий пожарных-спасателей огню не дали распространится на близлежащие строения. Пожар локализован 15:32.

Усилиями пожарных-спасателей пожар ликвидирован через 7 часов в 21:28.

Огонь уничтожил трехэтажный контейнерный склад общей площадью около 450 квадратных метров.

Причина возгорания уточняется. Погибших и пострадавших нет.