На Иссык-Куле мужчина потеряв скот, поджог камыш на побережье озера

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что 6 февраля примерно 15 часов сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области при несении патрульной службы на участке Боз-Бармак Тонского района было замечено возгорание камыша на побережье озера.

Об этом факте незамедлительно было сообщено в ОВД города Балыкчы и территориальную противопожарную службу МЧС. Прибывшими пожарными расчетами, при содействии сотрудников милиции пожар был локализован. Пожар приблизительно уничтожил камыш на площади свыше одного гектара.

Сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области вскоре был установлен гражданин, который совершил поджог на побережье озера. Им оказался, 62-летний житель Балыкчы М.Д., который признал свою вину. По его словам, его скот забрел в камыш, и чтобы их вызволить он поджег камыш.

Материалы по данному факту переданы в следственную службу ОВД Тонского района для дачи юридической оценки.