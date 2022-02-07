Сотрудники МП "Тазалык" готовы к уборке города от снега

В ведомстве сообщают, что подсыпка и уборка проводится на 133 улицах города.

В уборке будет задействовано 32 машины: 26 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 1 пескоразбрасыватель на базе ЗИЛ-130, 2 фронтальных погрузчика и 4 универсальные комбинированные машины. Также на службе 40 работников дорожно-эксплуатационной службы и 628 дворников.

В ведомстве обращаются: "Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс просьба сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно".

Также на данные номера можно обращаться по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории.