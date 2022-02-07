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Из-за припаркованного авто, пожарная машина не смогла проехать во двор

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что вчера, 6 января, в доме Greenland стройкомпании Pro Group случился пожар. А из-за припаркованной машины "Хюндай Портер" пожарная машина не смогла проехать во двор дома Greenland.

Пожарникам и скорой медпомощи пришлось объезжать дом, на что ушло дополнительное время. К счастью, никто не пострадал.

По словам жителей дома Greenland, владельцы квартир в доме "Эмарк Строй" заблокировали проезд, припарковав портер, для того, чтобы их машины не могли пользоваться совместным въездом.

Получив сигнал, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев оперативно поручил городским службам разобраться в данной ситуации, в частности муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек поручено рассмотреть законность объектов компании "Эмарк Строй" при необходимости демонтировать незаконно установленные объекты вокруг дома и провести проверку на наличие разрешительных документов.

Согласно временному положению "О порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме" пункту 10 размещение каких-либо объектов, в том числе облегченного типа на земельном участке при многоквартирном жилом доме допускается в исключительных случаях, строго в соответствии с градостроительными нормами, по соответствующему решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома и органов местного самоуправления.

Также опираясь на закон "О градостроительстве и архитектуре", любое строительство на территории придомового земельного участка без определения и вынесения в натуру границ земельного участка при многоквартирном доме и без согласия собственников помещений не допускается.

Также глава муниципалитета подчеркнул о необходимости ускорения демонтажа незаконных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/413618
Теги:
мэрия, пожар, Бишкек, мэр, демонтаж
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